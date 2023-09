Trainer sagt zu allen Gerüchten nur: „Blödsinn!“

Was war da los? Wenn ein 28-jähriger Top-Fußballer wie Peter Michorl nach 342 Profispielen für den LASK plötzlich dreimal in Folge nur noch auf der Tribüne sitzt bzw. sich wie zuletzt im Amateurteam in Liga 3 wieder findet, zieht das im oft hysterischen Fußball fast zwangsläufig Spekulationen nach sich. Die bei den Schwarz-Weißen derzeit Hochkonjunktur haben, von denen Trainer Thomas Sageder aber nichts wissen will . . .