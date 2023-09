Flugblattaffäre: Breite Kritik an Söder & Aiwanger

Söder hält an Aiwanger fest

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte am Sonntag entschieden, trotz der Affäre an Aiwanger als seinem Stellvertreter und Landeswirtschaftsminister festzuhalten. Der Freie-Wähler-Chef hatte der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge in seiner Schulzeit in den 80er Jahren im Verdacht gestanden, ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verteilt zu haben.