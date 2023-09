Trotz Vorwürfen: Söder hält an Aiwanger fest

Klarstellung von Aiwanger verlangt

Söder verlangte von Aiwanger Klarstellung und übermittelte ihm 25 Fragen zur Beantwortung. Die Antworten landeten gestern im Netz. Und man ist doch verwundert, wie wenig sich Hubert Aiwanger an seine Schulzeit erinnern kann. So konnte er sich nicht daran erinnern, was nach dem Auffinden der Flugblätter in seiner Schultasche passiert, noch dass er zum Ausgleich ein Referat gehalten habe.