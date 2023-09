Mit dem Klimarechner umweltschonend in die Schule

Umweltbewusst in die Schule: Dieses Ziel verfolgen Vertreter der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Lieser-Maltatal und das Busunternehmen Bacher Reisen seit Jahren. Im Rahmen des Projekts „Cool in die Schul“ können bei jeder Busfahrt Punkte gesammelt werden. Damit hat man schon viele Kinder motivieren können, mit Öffis oder zu Fuß in die Schule zu kommen. Die Fleißigsten werden belohnt.