Villacher Feuerwehr rückte zur Igelrettung aus

In der Villacher Innenstadt bemerkte ein Bürger, dass ein Igel in einem Gitter eingeklemmt war. Die Hauptfeuerwache Villach rückte sofort mit drei Mann und dem Kleinrüstfahrzeug aus. Vor Ort konnten die Feuerwehrleute in einem Kellerschacht den Igel ausmachen. „Behutsam wurde das kleine Tier aus seiner misslichen Lage befreit und konnte unverletzt in die Freiheit entlassen werden“, erzählt Alexander Scharf, Oberbrandmeister der Hauptfeuerwache Villach.