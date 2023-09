Schulstreik am 15. September - auch Lehrer dafür!

Auch Klimakleber starten ins neue Semester

Neben den Schulstreiks hatten auch die Klimakleber der „Letzten Generation“ pünktlich zum Schulstart wieder Aktionen angekündigt. Bereits Montagfrüh soll es losgehen am Wiener Schwarzenbergplatz sowie am Kaiser-Josef-Platz in Graz. Bei den Autofahrern dürften sie sich damit wieder einmal nicht gerade beliebt machen. Besonders am ersten Schultag liegen die Nerven bei vielen sowieso schon blank.