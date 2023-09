Pacult: „Dann bist du mit Gedanken nicht am Platz“

Michael Wimmer (Austria-Trainer):

„Wir sind gut ins Spiel reingekommen, hatten auch die Chance auf das 2:0. Und dann kriegen wir so ein bisschen ein Slapstick-Tor zum 1:1. Danach war es ausgeglichen, wir haben zwei, drei Konter nicht gut ausgespielt. In der zweiten Hälfte haben wir bis auf das, dass wir unsere Möglichkeiten nicht gemacht haben, ein gutes Spiel gezeigt. Kompliment an die Mannschaft, dass sie bis zum Schluss daran geglaubt hat. Wir hätten gerne gewonnen, aber bei dem Spielverlauf muss man mit dem 2:2 zufrieden sein. Es ist ein Punkt für die Moral.“