LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien trifft auf Klagenfurt

Mit sperrigem Gepäck geht die Wiener Austria heute ins Heimspiel gegen Klagenfurt. Nach nur vier Punkten aus fünf Spielen ist am Verteilerkreis aber noch keine Nervosität eingekehrt, wie die Verantwortlichen betonten. „Wir sind sehr gut beraten, wenn wir cool bleiben“, sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner. Der kommende Gegner präsentierte sich bisher als schwer zu knackende Nuss. So gut sich der Saisonstart mit fünf Siegen aus den ersten sechs Pflichtspielen und der Aussicht auf das Conference-League-Playoff ausnahm, so ist seit dem 0:2 gegen Salzburg am 13. August doch leichte Ernüchterung eingekehrt.