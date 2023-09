Red Bull Salzburg winkt ein kleines Jubiläum

In Salzburg stand die Auslosung für die Gruppenphase der Champions League im Fokus. In Wien-Hütteldorf träumte man vom Aufstieg gegen die Fiorentina, der schlussendlich misslang. Dadurch geriet das direkte Duell, hierzulande häufig als „Klassiker“ bezeichnet, fast in den Hintergrund. Dabei ist das Aufeinandertreffen zwischen den Bullen und Rapid seit jeher ein prestigeträchtiges. Die Grün-Weißen präsentierten sich in den vergangenen Wochen erstarkt, die Salzburger haben in der noch jungen Spielzeit sieben von sieben Pflichtspielen für sich entschieden.