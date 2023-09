Hauch von Hollywood lockt Auto-Liebhaber auf Ring

Zu den Objekten der Begierde zählen etwa der weiß-blaue VW Jetta (Fast & Furious I) mit einem Wert von gut 500.000 Euro, Steve McQueens Mustang 1969 vom Film Bullitt oder ein Eleanor Mustang GT500 aus Gone in 60 Seconds für eine schlappe Million. Dazu zählen aber auch so genannte Hypercars wie ein McLaren Senna (800 PS) oder einer von nur 40 Stück weltweiten Pagani Hyuara Roadster.