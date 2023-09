Öko-Pfarrer bleibt in der Pension auf Achse

Plötzlich gab der Schnee unter ihm nach und Wolfgang Fank stürzte nach unten. Ein schmales Eisband, an dem er hängen blieb, rettete ihn vor einem weiteren Fall 60 Meter tief hinein in den Similaungletscher in den Ötztaler Alpen. Der leidenschaftliche Skitourengeher blickte dem Tod ins Auge, die Zeit lief gegen ihn, bald würde das Eis brechen.