Frau tot unterm Bett: Erste Details im Todesrätsel

In den vier Wänden einer Wohnung in Wien-Neubau spielten sich am Freitag schauderhafte Szenen ab. Die Polizei fand eine Frauenleiche unter dem Bett, krone.at berichtete. Wie sich mittlerweile herausstellte, handelt es sich um die 83-jährige Bewohnerin Ilse F. - und ein Fenster stand offen.