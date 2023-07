Pionierprojekt: So soll der Windpark aussehen

„Eingriffe in die Umwelt so gering wie möglich halten“

„Der Windpark soll gemeinsam errichtet und auch betrieben werden“, sagt Kelag-Projektleiter Florian Havranek. Das Genehmigungsverfahren sei aber noch im Laufen. Havranek: „Wir wollen die Eingriffe in die Umwelt so gering wie möglich halten.“ Die acht geplanten Windräder werden bis zu 132 Meter hoch sein. „Die Anlage hat eine Leistung von 33 Megawatt. 18.000 Haushalte könnten mit Strom versorgt werden.“