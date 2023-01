Massiver Gegenwind für Windkrafträder in Kärnten

Ein neues Windparkprojekt ist in Gnesau in Planung, das wurde, wie berichtet, im Jänner im Zuge eines Infoabends in der Gemeinde bekanntgegeben. Damit nicht einverstanden zeigen sich die Mitglieder der Bürgerbewegung „Kärntner Berge ohne Windräder“ mit Sprecherin Christa Hintermann: „Mit einer am vergangenen Freitag weiteren Veranstaltung sind wir nun mehr denn je davon überzeugt, dass die Windindustrieanlagen nicht auf unsere Berge gehören!“ Gebaut werden soll dieser Windpark von der Firma Ecowind.