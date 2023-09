In die alte Kampfkunst der Samurai schnuppern

Etwas versteckt in der Salesianergasse 2 im 3. Bezirk im Untergeschoß eines Hotels befindet sich das Dojo Schumeikan Wien, das 1999 von Dieter Jöbstkl gegründet wurde und in dem Aikido im Geiste von Sensei (Meister) Nobuyoshi Tamura praktiziert wird. Und steigt man die Stufen herab, fühlt man sich gleich in das alte Japan versetzt.