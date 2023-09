Mit guten Erinnerungen ins Waldviertel

Und mit dem heutigen Gegner Horn verbinden die Rothosen eh noch gute Erinnerungen. Denn in der vergangenen Saison fixierten sie im östlichen Waldviertel am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt. „Wir haben uns bisher immer gut und schnell von Rückschlägen erholt“, meint Janeschitz, „hoffentlich können wir in Horn wieder wichtige Punkte holen, wie auch schon in der letzten Saison.“