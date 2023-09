Künstliche Intelligenz als Ferlacher Waffe

Hoffen auf die Explosion

Denn in der Vorsaison war bis auf Keeper Konecny und Kreisläufer Milicevic jeder Spieler zumindest einmal verletzt. Daher zählt der wurfstarke Jure Kocbek fast wie ein Neuzugang - denn nach seinem Mega-Start (33 Tore in vier Spielen) hatte dieser sich früh in der Saison verletzt, kam erst spät zurück. Arnaudovski: „Wir warten nur auf seine Explosion!“ Die weitere Geheimwaffe: Künstliche Intelligenz! Auf die man in Form von vier Minikameras in der Halle setzt. „In der Analyse erkennt das Programm dann Spielsituationen automatisch und hilft bei der Auswahl fürs Videostudium“, erklärt Perkounig, dessen Herren am Samstag zum Start nach Bregenz düsen.