Nach Fehlstart muss Anifs Trainer gehen

Dabei muss der Coach auf einen Spieler verzichten, der es zuletzt wieder in die Startformation geschafft hat: Julian Feiser ist nach Rot im Cup gesperrt, Stefan Federer (Gelb-rot) ist indes spielberechtigt. Der Routinier kämpfte sich wieder zurück in die Stammelf, begann in den vergangenen drei Partien. Die Gastgeber aus St. Johann hatten ihr Cup-Spiel schon vor zwei Wochen, stehen bereits in Runde vier.