Diplomat Meindl tauscht Festspiele gegen NATO

Jürgen Meindl bestellte Festspielpräsidentin Kristina Hammer vor rund zwei Jahren an die Spitze der Salzburger Festspiele. Mit Entscheidungen wie dieser prägte der Diplomat die Salzburger Kunst- und Kulturszene in seiner Amtszeit als Kunstsektionschef. Über seinen eigenen Karriereweg entschied einst ein vier Minuten weich gekochtes Ei: „Ich habe in Oberösterreich das Linzer Donaufestival mitorganisiert. Mein erster Kunde war Boris Bukowski. Er wollte vor seinem Auftritt ein weiches Ei haben. Das war für damalige Verhältnisse schon sehr exzentrisch“, lacht Meindl heute. Die skurrile Anforderung dürfte er zur vollsten Zufriedenheit erfüllt haben. Es war der Startschuss für Meindls internationale Karriere.