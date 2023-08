UItraleichtflieger soll Flüge klimaneutral machen

350 Kilometer mit einer Zwischenlandung

Das Ultraleichtflugzeug „Elektra Trainer“ war am Mittwochabend als erster E-Flieger an Niedersachsens größtem Airport gelandet. Noch stehe die Entwicklung der E-Flieger am Anfang, sagte Westermann, der selbst Pilot ist, in wenigen Jahren könnten Geschäfts- und Freizeitflüge aber bereits klimaneutral möglich sein, so sein Argument.