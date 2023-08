Betrunkener mähte mit BMW X6 dreimal Opfer nieder

Am Parkplatz auf Opfer gewartet

Zuerst soll er dem Kontrahenten ein Glas an den Kopf geworfen haben, dieser wiederum - er hatte auch 1,6 Promille - verfehlte den Angeklagten mit einem Kerzenglas. Darauf soll der Mühlviertler hinausgegangen und sich in sein parkendes Auto gesetzt haben. Was dann passierte, schilderte die Staatsanwältin so: „Als das Opfer aus dem Lokal kam, gab der Angeklagte plötzlich Gas und fuhr auf den Mann los, schrie dabei ,Du Türkensau, ich bring’ dich um!‘. Beim ersten Anprall flog das Opfer auf die Straße. Der Angeklagte setzte sechs Meter zurück, gab wieder Vollgas und fuhr in einem leichten Linksbogen erneut frontal auf sein Opfer los.“