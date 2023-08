Nordkorea feuert zwei Raketen ins Japanische Meer

US-Bomber bei Militärübung

Der Raketenstart fiel mit gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas zusammen. Laut Yonhap war an den Militärübungen „Ulchi Freedom Shield“ am Mittwoch mindestens ein strategischer B-1B-Bomber der USA beteiligt, der über die koreanische Halbinsel flog. Am Dienstag hatten die USA, Südkorea und Japan eine gemeinsame Marine-Raketenabwehrübung abgehalten.