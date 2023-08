85-Jähriger im Blindflug krachte fast in Rettung

Das Rettungsauto war mit zwei Patienten und einem Zivildiener am Montag gegen 18 Uhr in Richtung Hermagor unterwegs, als in der Gegenrichtung ein Pkw plötzlich zum Überholen ansetzte. „Der 24-jährige Rettungsfahrer aus dem Bezirk Hermagor bremste stark ab und lenkte das Fahrzeug auf das rechte Straßenbankett, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern“, berichtet die Polizei. „Hinter dem Rettungsauto waren noch vier weitere Fahrzeuge unterwegs, die den Vorfall beobachten konnten.“