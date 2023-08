Gabun: General zu Übergangspräsident ernannt

Nach dem Militärputsch in Gabun ist der General Brice Oligui Nguema zum Übergangspräsidenten ernannt worden, wie die Putschisten am Mittwoch im Fernsehen erklärten. Wie lange die Übergangszeit des Militärs an der Macht dauern soll, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Die Vereinten Nationen verurteilten unterdessen den Staatsstreich in dem zentralafrikanischen Land.