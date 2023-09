Warm - kalt für die schlanke Linie?

Typ 2 stellt ebenfalls eine natürliche Stärke dar, die aber in Form von Stärkekörnern vorkommt. Sie ist in rohen Produkten wie etwa Erdäpfeln enthalten und in diesem Zustand unverdaulich. Zugänglich für Enzyme wird die Stärke erst nach dem Erhitzen. Werden zum Beispiel rohe Erdäpfel bei rund 70° C erhitzt, quellen die Stärkekörner und platzen.