Tesla wegen Autopilot-Todesfällen vor Gericht

In Gerichtsunterlagen betont der von Elon Musk geführte Autobauer, dass Fahrer die Straße im Blick behalten und die Hände am Steuer lassen müssten. „Es gibt heute keine selbstfahrenden Autos auf den Straßen“, erklärte das Unternehmen. Die Zivilverfahren sollen neue Beweise liefern, was Musk und andere Verantwortliche bei Tesla von den tatsächlichen Fähigkeiten des Autopiloten wussten, dessen Software wiederholt als „Full Self-Driving“ beworben wurde. Musk selbst hat den Autopiloten in Kurznachrichten auf Twitter, inzwischen in X umbenannt, mehrmals in den höchsten Tönen gelobt.