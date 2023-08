Mann in Innsbruck mit Messer bedroht und beraubt

Täter flüchtete in Richtung Domplatz

Nachdem der geschockte Einheimische der Aufforderung nachgekommen war, ergriff der Kriminelle in Richtung Domplatz die Flucht. „Anhand der Täterbeschreibung konnte im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung ein 23-jähriger Somalier im Nahbereich des Tatortes als Tatverdächtiger ausgeforscht werden“, so die Polizei weiter.