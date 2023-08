Jeder dritte Arbeitnehmer wertet KI als Bedrohung

Firmen investieren in neue Technologien

In den heimischen Unternehmen läuft der digitale Umbruch indes auf Hochtouren. So nähmen 87 Prozent der Angestellten aktuell eine Zunahme der Investitionen in neue Technologien und Infrastruktur wahr. 81 Prozent bemerkten außerdem eine Umstrukturierung der Arbeitsabläufe. Und schon jetzt wurden laut etwa einem Viertel gewisse Tätigkeiten und Aufgaben automatisiert oder durch digitale Tools ersetzt.