Clooneys sorgten für stylishen Venedig-Auftakt

Die 80. internationalen Filmfestspiele stehen in den Startlöchern. Auch wenn es heuer aufgrund des Hollywood-Streiks wohl eine geringe Hoffnung auf eine hohe Stardichte gibt, einer wurde schon am Tag vor der Eröffnung in Venedig gesichtet: George Clooney. Er genoss mit Ehefrau Amal in der Lagunenstadt schon mal die Ruhe vor dem Sturm.