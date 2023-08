Sternstunde und Wohlgefühl

Wenn der auch keineswegs abgebrühten, aber in Sachen musikalischer Emotionalität doch recht elastischen Kritikerin beim ersten Lied, ja schon bei dessen Klaviervorspiel, die Tränen der Rührung in die Augen schießen, so dürfte dieser Liederabend ungewöhnlich stark werden. Und so war es auch, Bariton Konstantin Krimmel, Jahrgang 1993, sowie sein erfahrener Partner am Klavier, Julius Drake, gestalteten am Montagnachmittag im Angelika-Kauffmann-Saal ein Schubertprogramm, das nur in den höchsten Lobestönen zu beschreiben ist. Beim Lied „Auf dem Strom“ mit dabei war Mathias Johansen am Violoncello.