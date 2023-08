Fünf Parteien, drei Konzepte gegen die Teuerung

Es ist eine seltene Kooperation. Ausgerechnet SPÖ und FPÖ haben die Sondersitzung am Mittwoch im Nationalrat zur Teuerung initiiert. Der Wettkampf der Parteien, wer das beste Konzept hat, um die Inflation zu bekämpfen, wird in einem harten verbalen Schlagabtausch enden. Einen effektiven Beschluss wird es aber nicht geben. Es sei denn, die Regierung einigt sich in letzter Minute noch auf ein Paket - zumindest wird derzeit emsig verhandelt. Hier ein Überblick, welche Rezepte die Parteien gegen die Teuerung präferieren.