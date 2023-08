Parlament: FPÖ bringt Paket für Bankkunden ein

Bei der Nationalrats-Sondersitzung am kommenden Mittwoch, die sich der Teuerung widmen soll, will die FPÖ die anderen vier Parlamentsparteien dazu auffordern „der unverschämten Abzocke der Banken durch Sofortmaßnahmen ein Ende zu bereiten“, teilten Parteiobmann Herbert Kickl und Finanzsprecher Hubert Fuchs in einer Aussendung am Samstag mit. Darunter etwa die Aussetzung der Kapitalertragssteuer auf Sparzinsen oder ein Zinsdeckel.