Haribo-Vermächtnis bringt die Zukunft ins Rollen

In Linz beginnt‘s! Am Hauptplatz vor dem Alten Rathaus öffnete die Kaiserschild-Stiftung am Dienstag erstmals die Türen des missimo-Trucks. Dieser wird ab Ende September Volksschulen im ländlichen Raum ansteuern, um Digitalisierungsthemen erlebbar zu machen. 250 Stopps sind pro Jahr geplant. Erster Halt ist in Klaffer.