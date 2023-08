„missimo“-Truck bringt Zukunft in Volksschulen

Während des Ars Electronica Festivals ist der interaktiv ausgestaltete Truck - 16,5 Meter lang, 6,5 Meter hoch, 22 Tonnen schwer - noch am Linzer Hauptplatz zu erkunden, wo er am Dienstag in einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. An sechs Stationen können Kinder unter Anleitung von Digi-Trainerinnen und -Trainern der Ars Electronica zum Beispiel Bots programmieren und eine Robowall erkunden. Erste Erfahrungen beim Programmieren und mit Künstlicher Intelligenz werden mit Kreativität verbunden.