Labor leistet Geburtshilfe bei der Digital-Uni

Schon im Herbst sollen erste Studenten am Linzer „Institute of Digital Sciences Austria“ (IDSA), wie die Digital-Uni heißt, inskribiert sein. Doch was man genau studieren kann, ist noch nicht festgelegt. Fix ist: „Die Uni liegt genau an der Nahtstelle zwischen Digitalisierung und aktuellen gesellschaftlichen Themen“, sagt Stefanie Lindstaedt, die seit 1. Juli ihre Funktion als Gründungspräsidentin aufgenommen hat.