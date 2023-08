Markusplatz in Venedig wieder überschwemmt

Aus der Stadt wurden Niederschläge, starke Winde und hoher Wellengang gemeldet. Der Wasserpegel in Venedig reichte am Montagabend etwa einen Meter über den Normalstand, wie die Gemeinde mitteilte. Das Dammsystem „MOSE“ sei daher an drei Einfahrten zum Hafen der Stadt aktiviert worden. Dieses wird bei prognostizierten Hochwasserwerten von 130 Zentimetern in Betrieb genommen.