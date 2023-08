2500 Feuerwehrleute in Tirol im Hochwassereinsatz

Gewitter könnten Gefahr verschärfen

„Es kommt im Laufe des Tages nach aktuellen Prognosen in diesen Bereichen auch zu Gewittern, wodurch die Niederschlagsintensität nochmals verstärkt wird. Wo und wann genau diese Gewitter eintreffen, kann nicht exakt vorhergesagt werden. Die Scheitelpunkte werden an den Innzubringern nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen Montagmittag und Abend erwartet, in Innsbruck am Nachmittag und im Unterland in der Nacht auf Dienstag. Weiterhin gilt: Unnötige Autofahrten in den betroffenen Gebieten vermeiden und fernhalten von Hochwasserbereichen und Gewässern“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.