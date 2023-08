Alarm im Cockpit: Diesem Protokoll folgen Piloten

AUA-Jets landeten kürzlich wegen Vogelschlag und „technischer Gebrechen“ kurz nach Abflug wieder in Schwechat, andere Flieger scheiterten am Wetter über Mallorca, konnten wegen Sturmböen nicht abheben oder aufsetzen. Im Ernstfall muss in der Luft auf viele Gefahren schnellstmöglich reagiert werden. Ob Triebwerksausfall, Treibstoffverlust oder Unwetterkapriolen - ein Pilot klärt über die Notfallprotokolle auf.