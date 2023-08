Wegen Hochwasser: Zivilschutz-Alarm in Schärding

An anderen Bächen und Flüssen ist die Lage aber ebenso brisant, sogar angespannter. Allen voran die Mühlheimer Ache bei Mamling: Hier ist der Pegelstand dreimal so hoch wie normal, man bewegt sich schon im Bereich über dem fünfjährlichen Hochwasser. Auch der Rieder Bach in Ried im Innkreis führt dreimal soviel Wasser wie normal. Hochwasser-Marken haben auch der Schwemmbach in Friedburg, die Vöckla in Timelkam oder die Vöckl erreicht. In Summe sind derzeit 19 Pegel - alle im Einzugsgebiets des Inns und der Traun im Hochwasser-Bereich. Im Mühlviertel sind dagegen noch alle im Normalwasser, einige sogar unterm Mittelwasserniveau.