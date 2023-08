Mädchen (15) auf WC vergewaltigt: Haft für Freunde

Fürchterliches Martyrium

Die Treffen seien dabei immer gleich abgelaufen: ein öffentliches WC, ein oder mehrere Burschen, sexuelle Handlungen vom Oralverkehr bis hin zu einvernehmlichem Sex - wie etwa der 17-jährige Erstangeklagte betont. Dass es in Wirklichkeit weitaus grausamer zugegangen ist, davon zeugen etliche Videos, die von den Übergriffen angefertigt und in sozialen Medien veröffentlicht wurden. In einem davon liegt das Opfer bewusstlos und halb entblößt auf dem Boden. Die Buben demütigten in den Videos ihr Opfer auf abscheuliche Art und Weise.