Millionen Euro Körberlgeld mit Schwarzarbeitern

Chefsekretärin besser informiert als Chef

Im Anschluss erläuterte der Firmen-Gründer, der sein Einkommen mit 5.000 Euro netto bezifferte („Bei der Polizei waren‘s noch 9.000“, bemerkte dazu der vorsitzende Richter) und zu seinem Vermögen keine Angaben machen wollte, weshalb er auf Sub-Firmen zurückgegriffen habe. „Keiner wollte arbeiten“, behauptete der 60-Jährige. In seinem Betrieb gelte eine 40 Stunden-Woche, doch die Arbeiter „sind um neun gekommen und um drei am Nachmittag gegangen“. In Wien habe man sogar „Plakate aufgehängt“ und damit nach Personal gesucht - mit mäßigem Erfolg, wie der Geschäftsführer bedauerte. Also sei man „in den Sub gegangen“ und habe notgedrungen „weitere Sub-Sub-Aufträge“ vergeben. Details dazu wisse die Chefsekretärin: „Das war ihr Aufgabengebiet“. „Die Chefsekretärin ist immer besser informiert als der Chef“, witzelte darauf der Richter, der die Verhandlung auf mehrere Tage anberaumt hat.