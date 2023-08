Aktivisten blockierten Straße, Polizist zog Waffe

Die US-Journalistin Michelle Lhooq teilte am Montag ein Video des Polizeieinsatzes auf der Plattform X (früher Twitter). Darin ist zu sehen, wie Rangers aus Nevada in eine Blockade von Klimaaktivistinnen und -aktivisten geraten. Die Beamten steigen aus, einer von ihnen fordert die Gruppe mit einer Waffe in der Hand auf, die Straße zu verlassen und den Weg wieder freizumachen.