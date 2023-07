Demonstranten erhalten Millionenentschädigung

Rund drei Jahre nach einer Anti-Rassismus-Kundgebung als Reaktion auf die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten winkt den Teilnehmern der Demo in New York eine Entschädigung in Millionenhöhe. Die Beamten in der US-Ostküstenmetropole waren im Sommer 2020 mit teilweise besonders aggressivem Verhalten gegenüber Protestierenden aufgefallen. Dazu gehörten der exzessive Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray sowie Festnahmen.