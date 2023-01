Polizeigewalt: Brutales Video schockiert die USA

Opfer wollte noch fliehen

Zuvor wurde er am Abend des 7. Jänner in der Großstadt Memphis von der Polizei in seinem Auto angehalten. Die Beamten, ebenfalls Schwarze, ziehen ihn aus dem Auto und drücken ihn nach unten. Immer wieder brüllen sie ihn an, zu Boden zu gehen, obwohl er bereits dort liegt. Nichols bittet die Beamten mehrmals, aufzuhören. Er sei auf dem Weg nach Hause und hätte nichts getan. Schließlich reißt er sich los und versucht, zu Fuß zu fliehen. Der Versuch eines Polizisten, ihn mit einem Elektroschocker aufzuhalten, schlägt fehl.