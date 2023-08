„Preisfalle“ beim Stromtarif-Wechsel zum Halbjahr

„Eine absolute Sauerei!“

Was aber folgte, war die erste Rechnung für den neuen Tarif – anfangs sogar noch ohne 40-Prozent-Rabatt, was erst nach Interventionen korrigiert wurde. „Da kann man sich nur über den Tisch gezogen fühlen“, kreidet Sekyra der EVN schwer an, dass man hier vermutlich viele Kunden in die Preisfalle der weitaus teureren Konditionen tappen ließ, bevor man das Angebot empfindlich vergünstigte: „Eine absolute Sauerei!“