EVN-Chef: „Ab Sommer wird die Energie billiger“

Sie verdienen sich also keine goldene Nase?

Im Gegenteil. Aufgrund der Marktsituation haben wir im Bereich des Energievertriebs sogar ein Minus von 200 Millionen Euro eingefahren. Wir verdienen mit dem Verkauf von Strom und Gas an den Endkunden derzeit eigentlich nichts. Und ich gehe davon aus, dass das auch in absehbarer Zeit so bleibt.