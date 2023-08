Mit dieser Hürde kämpfen ukrainische Soldaten

„Die Übersetzer sind das Problem Nummer 1“, schilderte der niederländische Brigadegeneral Martin Bonn gegenüber der britischen Tageszeitung Financial Times. Sowohl die Ukraine als auch der Westen stellen ihm zufolge für diese Arbeit zu schlecht qualifizierte Übersetzer und Dolmetscher an. „Große Schwierigkeiten bereitet der Wortschatz aus dem militärischen oder technischen Bereich … also Wörter, die niemand im alltäglichen Leben verwendet.“