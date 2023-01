Ukrainische Soldaten in Deutschland eingetroffen

In Deutschland sind die ersten ukrainischen Streitkräfte für eine Ausbildung am Schützenpanzer Marder eingetroffen. Die Gruppe soll zeitnah mit dem Training an dem Waffensystem beginnen. Deutschlands Regierung hat beschlossen, dem ukrainischen Heer 40 Panzer vom Typ Marder zu überlassen sowie 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard.