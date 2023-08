Deutsche Panzerwartung beginnt bald in der Ukraine

Laut Angaben des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall soll noch in diesem Monat mit der Wartung von Kampfpanzern in der Ukraine begonnen werden. Lange Zeit war eine Werkstatt in Polen geplant gewesen. Doch letztlich konnten sich die Regierungen in Berlin und Warschau - der polnische Wahlkampf hat wohl auch mitgespielt - nicht einigen. So wurde dieser Plan aufgegeben.