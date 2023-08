Etliche Stürze bei Regen auf zweiter Vuelta-Etappe

Wie das grenzwertige Zeitfahren ist auch die zweite Etappe der Vuelta von regnerischen Bedingungen mit Stürzen beeinflusst worden. Eines der zahlreichen Opfer am Sonntag in Katalonien war der bisherige Gesamtführende Lorenzo Milesi. Auch Topfavorit Primoz Roglic und Geraint Thomas gingen zu Boden, blieben aber unverletzt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Gesamtzeit bereits neun Kilometer vor dem Ziel am Montjuic in Barcelona genommen, das Andreas Kron als Sieger erreichte.